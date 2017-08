,,Hij was gewoon beter'', doelde hij op ritwinnaar Tim Wellens. ,,Ik heb geprobeerd aan te haken. Dat is gelukt. Ik heb nog een beetje kunnen bijdragen aan de ontsnapping. Meer zat er niet in.''

Zondag verdedigt Dumoulin in de slotrit een voorsprong van 4 seconden op de Belg. ,,Dat wordt heel lastig'', voorspelde hij bij de NOS. ,,Nu had ik vaak al moeite om hem te volgen. Misschien dat het zondag beter gaat. Ik hoop dat ik de macht heb zijn aanvallen dan wel goed te beantwoorden.''