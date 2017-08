premium

Bekerzege Bosz en Bayern simpel langs amateurs

39 min geleden

Borussia Dortmund en Bayern München hebben alle twee hun duel in de strijd om de DFB-Pokal simpele gewonnen. De ploeg van trainer Peter was was bij de amateurs van Rielasingen-Arlen met 4-0 te sterk. Bayern, waar Arjen Robben in de tweede helft zijn rentree maakte, won met een doelpuntje meer bij Chemnitz: 5-0.