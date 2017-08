De Boer: 'We gaven het helemaal weg'

Op Selhurst Park verpestte Huddersfield al voor rust het debuut van De Boer, die halverwege met een 0-2 tussenstand de kleedkamer opzocht. Na rust prikte de promovendus er nog eentje bij. "Dit is een valse start", aldus De Boer bij Ziggo Sport. "Je hoopt dat je de eerste thuiswedstrijd kunt benutten om goed te starten met drie punten. We begonnen vrij aardig met twee mogelijkheden, maar gaven het vervolgens in vijf minuten helemaal weg."

"Daarna kregen we onze kansen weer, maar het doelpunt kwam maar niet. Ik had het gevoel dat als we de aansluitingsgoal hadden gemaakt, we minimaal gelijk hadden gespeeld. Nu wordt het 0-3 en is het helemaal zuur. Toch heb ik ook goede dingen gezien. Ik denk dat het ook zeker goed gaat komen."