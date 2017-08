VVV viert Eredivisie-terugkeer met zege op Sparta

VVV en Sparta, twee ploegen die elkaar twee jaar geleden nog tegenkwamen in de Jupiler League, vechten dit seizoen gezamenlijk om handhaving in de Eredivisie. Daarom was dit duel tussen beide concurrenten nu al belangrijk. Beide teams kregen in de beginfase mogelijkheden. Ryan Sanusi zorgde met een schot net naast voor het eerste Rotterdamse gevaar, waarna Michel Breuer ternauwernood een inzet van Tarik Tissoudali van de lijn wist te halen.

Ook de nieuwe Sparta-spits Dalibor Volas liet zich voor het eerst zien. Zijn kopbal belandde echter op deklat. Kort voor rust was het aan de andere kant wel raak, al mocht Sparta-doelman Kortsmit zich dat aanrekenen. De doelman blunderde bij een afstandsschot van Clint Leemans, waardoor VVV met een voorsprong de kleedkamer opzocht.

Foto: ANP Pro Shots

Na drie minuten in de tweede helft moest Kortsmit zich nogmaals gewonnen geven, al was hij ditmaal kansloos op de inzet van Tissoudali (2-0). De wedstrijd was daarmee gespeeld. Sparta eindigde het duel kort voor tijd met tien man, nadat Julian Chabot twee keer geel zag. Vito van Crooy maakte er in blessuretijd met een subtiel stiftje zelfs nog 3-0 van, waardoor de ploeg van Maurice Steijn een droomstart kent in de Eredivisie.