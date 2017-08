Het duel in het Phillips Stadion, waar ook Diego Maradona aanwezig was, begon met een vervelend moment. Stengs kwam ongelukkig terecht nadat hij uitgleed en moest zich, ogenschijnlijk zwaar geblesseerd, met een brancard van het veld laten dragen. Zijn vervanger Dabney dos Santos sloeg na achttien minuten voor het eerst toe. De middenvelder kon, na een voorzet van Wout Weghorst en slim overstapje van Joris van Overeem, de bal laag achter Jeroen Zoet plaatsen: 0-1.

De sterke Alkmaarse openingsfase was daarmee ook direct ten einde. PSV, geplaagd door het Europese echec tegen NK Osijek, knokte zich terug in het duel. Dat deed het onder aanvoering van de Mexicaanse nieuweling Hirvano Lozano, die zijn Eredivisie-debuut opluisterde met enkele goede dribbels en acties. In de beginfase miste Lozano nog een grote mogelijkheid, maar na ruim een half uur was het wel raak. Lozano trok vanaf links naar binnen en schoot de bal overtuigend langs Marco Bizot: 1-1.

Nog voor rust had de Mexicaan PSV op voorsprong kunnen, maar misschien wel moéten zetten. Eerst haalde AZ-back Jonas Svensson zijn inzet spectaculair van de doellijn, waarna Lozano even later vrij voor Bizot de lat raakte. Dat deed aan de andere kant Alireza Jahanbakhsh ook namens AZ, waardoor het voor rust bij 1-1 bleef. Ook na rust bleef het spel op en neer golfen en waren er kansen, mede omdat beide defensies wankel oogden.

PSV had drie minuten nodig om voor het eerst op voorsprong te komen. De inzet van Gaston Pereiro, die de voorkeur kreeg boven Luuk de Jong, waardoor Jurgen Locadia in de spits stond, was niet bijster hard. Desondanks kon Bizot zijn poging niet keren: 2-1. AZ bleef na die snelle tegentreffer echter verwoed aanvallen en kreeg via Weghorst en Jahanbakhsh ook kansen. Zoet keepte echter prima.

Een kwartier voor tijd leek Marco van Ginkel aan alle onzekerheid een einde te maken. De aanvoerder frommelde van dichtbij de 3-1 binnen. Een minuut later viel Van Ginkel echter in negatief opzicht op door een overtreding op Jahanbakhsh in het strafschopgebied. Uit de toegekende strafschop zorgde Weghorst voor 3-2 en een spannende slotfase. PSV ging in de verdediging, maar hield stand en trok zodoende de eerste competitiezege over de streep.