De nieuwkomer op het hoogste niveau bood voor eigen publiek lang weerstand maar Sergio Agüero hielp de bezoekers in de zeventigste minuut op voorsprong. Vijf minuten later passeerde Lewis Dunk zijn eigen doelman.

Davy Pröpper debuteerde als basisspeler voor Brighton & Hove Albion. De 25-jarige middenvelder kwam afgelopen maandag over van PSV. Soufyan Ahannach ontbrak nog in de selectie van Brighton. De Amsterdammer kwam donderdag pas over van Almere City.