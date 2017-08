Chaos troef voor start van estafettevrouwen

Toen duidelijk werd dat startloopster Madiea Ghafoor last had van haar kuit en vervangen moest worden door Tessa van Schagen, wilde Oranje ook de volgorde aanpassen. Schippers: "We waren daar tot heel kort voor de race nog mee bezig. We wilden in dezelfde volgorde lopen als op het Europees kampioenschap vorig jaar. Een andere naam mag dus wel, maar de volgorde veranderen kennelijk niet.''

Het leidde tot lichte paniek in de ploeg, gaven de sprintsters aan. Een achtste plaats was het resultaat. "De wissels konden scherper'', zei Naomi Sedney. Jamile Samuel, die de race afmaakte: ,,Ik ben chagrijnig met een randje van tevredenheid.''

Technisch directeur Ad Roskam vertelde dat een dik half uur voor de start duidelijk was dat Ghafoor niet kon lopen. "Het had niets te maken met de 4x400 meter in de ochtenduren, waarop ze het stokje bij de wissel liet vallen. Madiea is een racepaard, die wil altijd rennen'', zei Roskam.

Hij verbaasde zich erover dat de organisatie de regels niet kende en de bond tal van formulieren liet invullen. "Het was op zijn zachtst gezegd rommelig. Maar we kregen geen toestemming voor een andere volgorde, met Jamile als starter, daarna Dafne, dan Tessa en ten slotte Jamile. Zoals ze ook vorig jaar goud wonnen op het EK. Met Tessa aan de start was het anders; haar wissel op Dafne was minder goed ingestudeerd.''