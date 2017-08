Keizer ziet Ajax in bekende fout vervallen

In de return tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League vergat Ajax bij een voorsprong van 2-1 ook al te verdedigen, zodat de Fransen konden profiteren (2-2). "Dat doen we inderdaad nog niet goed'', erkende een teleurgestelde trainer Keizer. "Ook nu gingen we weer vol voor de 2-0 en 3-0. Dat moet ook. Maar we moeten niet uit de organisatie gaan lopen.''

Keizer hield Davinson Sánchez buiten de selectie. "Davinson heeft te veel aan zijn hoofd'', doelde de coach op de belangstelling die Tottenham Hotspur voor de verdediger heeft. "Hij vond zichzelf niet gemotiveerd genoeg. Van mij hoeft hij niet weg. Er moeten een aantal dingen worden uitgesproken en ik hoop dat hij er dan weer bij is.''