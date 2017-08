Telesport Cocu: 'Lozano kan zich nog onsterfelijk maken'

1 uur geleden

Hirving Lozano nam PSV zaterdagavond bij de hand in zijn eerste Eredivisie-duel. Trainer Phillip Cocu had genoten van de swingende Mexicaan, die direct scoorde tegen AZ (3-2). Collegatrainer John van den Brom was vooral aangeslagen door de zware blessure van Calvin Stengs.