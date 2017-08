Huntelaar: 'Verwacht dat het snel beter wordt'

"We wilden winnen, en het ligt aan onszelf dat we dat niet gedaan hebben", stak de in Almelo nota bene jarige Huntelaar (34) de hand bij Fox Sports in eigen boezem. Ajax verspeelde in Almelo een 1-0 voorsprong. "We moeten hard werken en zorgen dat het snel beter wordt. Die verwachting heb ik wel, ja."

Twee kansen

De een kwartier voor tijd voor Lasse Schöne ingevallen aanvaller kreeg zelf nog twee mogelijkheden op de gelijkmaker. "De eerste schoot ik met links snel uit de draai richting de lange hoek, maar die was niet ver genoeg. De tweede (rebound na een vrije trap van Hakim Ziyech, red.) was wat lastiger. De bal kwam aan de zijkant van mij en ik wilde hem eigenlijk met de voet nemen, maar dat ging niet waardoor ik hem probeerde terug te koppen." Tevergeefs, want de poging van de spits eindigde naast het doel van Bram Castro.

Huntelaar beaamde dat de transferperikelen rond Davinson Sanchez de voorbereiding van Ajax enigzins in de war schopte. "Dat is niet ideaal natuurlijk, want we kregen het op de dag van de wedstrijd te horen. Maar toch moet je je daar niet door laten afleiden. De wedstrijd is leidend."