Pastoor woest op Pogba: 'Woorden worden vuil'

De coach zag afgelopen week Mathias Pogba de club uit Rotterdam verlaten, omdat hij zich niet kon vinden in de rol die hij onder Pastoor bekleedde. Via Whatsapp kondigde hij zijn vertrek bij Sparta aan.

"Ik wil niet zoveel woorden vuil maken aan de situatie rond Pogba, want de woorden worden vuil als ik het daar over ga hebben", zei Pastoor tegenover de NOS. "Het lijkt mij duidelijk dat het mij, en alle andere betrokkenen, totaal niet lekker zit."

De trainer zag zijn ploeg kort voor rust de openingsgoal incasseren na een blunder van keeper Roy Kortsmit, en vlak na de hervatting besliste Tarik Tissoudali met de 2-0 feitelijk de wedstrijd. "We speelden in de eerste helft prima en spraken af daar in de tweede helft mee door te gaan. Vervolgens zie ik in de eerste vijf tot tien minuten na rust een vreselijke attitude, die rauw op mijn dak kwam. Ik kon die houding totaal niet thuisbrengen."