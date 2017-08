Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Sprookje Shapovalov eindigt in halve finale

Vandaag, 09:36 ANP

Alexander Zverev is de tegenstander van Roger Federer in het Masterstoernooi van Montreal. De Duitse tennisser bereikte de finale door de Canadees Denis Shapovalov in twee sets te verslaan: 6-4 7-5.