De veelzijdige Bacuna, die zowel in de achterhoede als op het middenveld uit de voeten kan, komt over van Aston Villa, waar hij de afgelopen vier jaar onder contract stond.

Stam is in zijn nopjes met de rechtspoot, met wie hij dit seizoen naar de Premier League hoopt te promoveren. "We volgen Leandro al een tijdje. Hij heeft jaren in de Premier League gespeeld en voegt flink wat kwaliteit toe aan onze selectie. Hij heeft een goede mentaliteit en wil zich blijven ontwikkelen. Dat is precies het type dat we zoeken."

Bacuna komt bij The Royals landgenoten Joey van den Berg en Roy Beerens tegen. "Ik heb in Nederland tegen hen gespeeld. Het is mooi dat ik nu met ze kan spelen."