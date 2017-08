De duurste speler aller tijden won met zijn nieuwe club op bezoek bij Guingamp met 0-3 en maakte één doelpunt.

In het Municipal du Roudourou werd gerust met een 0-0 tussenstand, maar na de onderbreking nam PSG het heft in handen. De Parijzenaren kwamen in de 52e minuut op voorsprong na een eigen doelpunt van Jordan Ikoko.

Edinson Cavani verdubbelde de score tien minuten later. Dat deed hij op aangeven van Neymar.



De dure dribbelaar, die voor maar liefst 222 miljoen euro werd overgenomen van FC Barcelona, verzorgde hoogstpersoonlijk het slotstuk. De Braziliaan scoorde met een intikker na een voorzet van Cavani.