Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Oranje zestiende op medaillespiegel

37 min geleden ANP

De Verenigde Staten zijn de grote winnaar van de WK atletiek in Londen. De Amerikaanse atleten wonnen tien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons, in totaal dertig plakken. Daarmee voert de VS met afstand de medaillespiegel aan.