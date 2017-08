Het was een eresaluut voor de sprintheld uit Jamaica, die op het toernooi in de Engelse hoofdstad afscheid nam van de atletiek. Ook al gebeurde dat niet met een gewenste gouden medaille, het Engelse publiek sloot de elfvoudig wereldkampioen, achtvoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op 100 en 200 meter massaal in de armen.

Bolt viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de 4x400 meter. Hij kreeg kramp tijdens zijn sprint. De week ervoor was er slechts brons geweest op de 100 meter. Niettemin mocht Bolt een ereronde lopen in het stadion, begeleid door reggaemuziek. De organisatie gaf hem als afscheidsgeschenk een stuk tartan van de atletiekbaan.

"Dit wordt emotioneel, maar ik waardeer de mensen hier. Ze hebben me zoveel liefde gegeven. Iedereen weet dat wanneer ik op de baan stapte, ik het allerbeste van mezelf gaf'', zei Bolt voorafgaande aan zijn ererondje.