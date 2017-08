Bahebeck hoopt op Zenit - Ayoub en Kali onzeker

"Ik ben nog niet honderd procent fit. Ik zit op zestig, zeventig procent”, vertelde Bahebeck na zijn eerste training bij FC Utrecht. "Ik ga hard werken om zo snel mogelijk aan te sluiten en hoop woensdag deel uit te kunnen maken van de selectie.”

Eigen plekje veroveren

De 24-jarige Bahebeck wordt voor één jaar gehuurd van het grote Paris Saint-Germain. "Ik heb gespeeld met jongens als Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, alle grote sterren van PSG. Paris Saint-Germain is de club van mijn hart, de club waar ik mijn opleiding heb gehad. Maar ik heb er geen probleem mee om de club te verlaten, want ik moet mijn eigen plekje in het voetbal veroveren.”

Behalve de inzetbaarheid van Bahebeck is ook de beschikbaarheid van Yassin Ayoub en Anouar Kali onzeker. De middenvelders werden tegen ADO Den Haag uit de wedstrijd geschopt door ADO-middenvelder Danny Bakker. Ayoub heeft minder schade opgelopen dan Kali en heeft goede hoop erbij te zijn tegen Zenit. "Ik heb een flinke schop gehad, maar ik ben er ook uitgegaan omdat we geen risico wilden nemen met het oog op de wedstrijd van woensdag”, aldus Ayoub. "Mede daardoor denk ik de wedstrijd tegen Zenit te kunnen halen. Dat is een wedstrijd die ik per se niet wil missen.”

VIDEO - FC Utrecht startte de competitie vrijdagavond met een 3-0 zege bij ADO Den Haag. Bekijk hier de samenvatting.