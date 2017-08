premium

Nikos Dabizas is gezien, Dennis Bergkamp maakt de mooiste goal in de Premier League ooit.

Goal Bergkamp gekozen tot mooiste in Premier League ooit

56 min geleden ANP

Het doelpunt van Dennis Bergkamp voor Arsenal in 2002 tijdens de ontmoeting met Newcastle United is via een verkiezing van de BBC uitgeroepen tot mooiste goal ooit in de Premier League.