Coach Jürgen Klopp heeft de aanvallende middenvelder niet opgenomen in de selectie van de Engelsen voor de ontmoeting in Duitsland.

Coutinho ontbrak ook al in het openingsweekeinde van de Premier League, bij het gelijkspel van The Reds tegen Watford (3-3). Formeel had hij last van de rug.

De Braziliaan staat naar verluidt echter op het punt naar Barcelona te vertrekken. De Spanjaarden zouden ongeveer 100 miljoen euro voor hem willen betalen, maar vooralsnog staat Liverpool op het standpunt dat er niet te praten valt.

Mocht Coutinho in de Champions League uitkomen voor Liverpool, dan kan hij dit seizoen in dat toernooi niet meer voor een andere club spelen.

Klopp mist eveneens aanvaller Daniel Sturridge, die nog niet is hersteld van een in de voorbereiding opgelopen blessure. Georginio Wijnaldum behoort wel tot de groep van 22 spelers. Met scheidsrechter Björn Kuipers is bij de confrontatie nog een Nederlander van de partij. De tweede wedstrijd is over een week op Anfield.

Voor Hoffenheim betekent de wedstrijd tegen Liverpool het debuut in Europees verband. De club speelt pas sinds negen seizoenen in de Bundesliga.