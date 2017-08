De Britse winnaar van de Tour de France wordt onder meer ondersteund door de Nederlander Wout Poels. "Ik denk dat we nog nooit met zo'n sterk team naar de Ronde van Spanje zijn gegaan", aldus Froome.

Foto: Twitter

Ploegbaas Dave Brailsford is blij dat Poels weer fit is na diens slepende knieblessure. "Het is fantastisch dat Wout weer terug is. Hij krijgt in de Vuelta de kans om een lastig jaar mooi af te sluiten."

Froome hoopt om na Jacques Anquetil in 1963 en Bernard Hinault in 1978 derde renner te worden die in één jaar zowel de Tour als de Vuelta wint. "Ik ben nog niet klaar met deze ronde. Ik ben nu drie keer op een rij tweede geworden, maar ik heb een goed gevoel over dit jaar. We zijn nu veel meer op jacht naar die dubbel en dat werkt zeer motiverend."

Volledige selectie Team Sky: Chris Froome, Christian Knees, David Lopez, Gianni Moscon, Wout Poels, Salvatore Puccio, Mikel Nieve, Diego Rosa en Ian Stannard.