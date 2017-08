Hij lost aanvaller Billy Bakker af, die eerder deze zomer tijdens de halvefinaleronde van de Hockey World League in Engeland als captain van de Nederlandse ploeg optrad.

Het team van bondscoach Max Caldas sloot dat toernooi als winnaar af. Van Ass ontbrak bij dat evenement wegens een dijbeenblessure.

"Billy heeft het in Londen super gedaan, als speler en als aanvoerder'', lichtte Caldas in het vernieuwde Wagenerstadion toe. "We beschikken echter over drie leiders in de selectie'', doelde hij ook op strafcornerspecialist Mink van der Weerden. "Soms kies je voor een ander tintje. Wie het bandje draagt, is niet zo belangrijk. Het gaat om het leiderschap van deze drie spelers.''

Van Ass, de zoon van oud-bondscoach Paul van Ass, noemde zijn uitverkiezing een hele eer. "Maar niet meer dan dat. We hebben drie captains in onze selectie. Nu ben ik aan de beurt. Het is natuurlijk wel speciaal dat ik juist in eigen land bij een titeltoernooi aanvoerder ben.''

De ploeg van Caldas verdedigt in Amsterdam de Europese titel. Oranje veroverde twee jaar geleden in Londen voor de vierde keer EK-goud met een klinkende zege in de finale op Duitsland (6-1). "Dat is verleden tijd. We spelen altijd om te winnen. Onze oefenperiode heeft veel bekende dingen, maar ook nieuwe facetten in ons spel opgeleverd. Daar ben ik heel blij mee'', zei Caldas.

Collega Alyson Annan, de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg, wil Engeland onttronen als titelhouder. "Onze doelstelling is vanzelfsprekend. Dat is winnen, dat is de titel, dat is goud.''