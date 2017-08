Keizer: 'Ajax heeft moeite om zege over streep te trekken'

"Op basis van het spel verdienden we wel om te winnen, maar dan moet je het wel goed uitvoeren", blikt Keizer terug in gesprek met Ajax TV. De coach zag de Amsterdammers niet voor het eerst dit seizoen een goed resultaat uit handen geven. Eerder overkwam het Ajax in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice (2-2). "Dan zie je toch wel dat we moeite hebben om een bepaalde stand over de streep te trekken of de score uit te breiden."

"We blijven natuurlijk wel Ajax, dat graag aanvallend voetbal wil spelen. Maar ook graag wil winnen. We hadden meer kunnen scoren, maar liepen tegen Heracles tegen tegentreffers aan. Daardoor gingen we nog meer aanvallen, maar kregen we nóg een doelpunt tegen. Toch zijn we ook na onze 0-1 tegen een paar tegen counters aangelopen. Hoewel iedereen zat te wachten op de 0-2."