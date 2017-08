'Ontbreken Sanchez was vreemd voor de Ajax-spelers'

Sanchez wordt begeerd door Tottenham Hotspur en was daardoor met zijn gedachten al bij een vertrek. De verdediger ontbrak daardoor in Almelo. "Voor de spelers was dat vreemd", blikt Keizer terug in gesprek met Ajax TV. "Ze kwamen op de club en hij was er niet. De staf heeft het de avond ervoor besloten. De ochtend erna hebben we de jongens ingelicht. Een paar kregen te horen dat ze zouden spelen, zoals Mitchell Dijks."

Keizer wist dat de kwestie zijn spelersgroep zou bezighouden. "Spelers hebben ook contact onderling, dus ook met Davinson. Ik heb ze verteld hoe ik er tegenaan keek en dat was het. Natuurlijk is het vervelend dat hij er niet bij was. Maar zo gaat het in de maand augustus. Dat heb ik de spelers ook gezegd: het is geen excuus."