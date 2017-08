Schalke, dat met onder meer Ralf Fährmann, Nabil Bentaleb, Guido Burgstaller en Yevhen Konoplyanka aantrad, slaagde er tot de 78ste minuut niet in om de ban te breken tegen BFC Dynamo.

Het was echter Konoplyanka die voor opluchting zorgde voor de ploeg van Domenico Tedesco. Diezelfde aanvaller was in blessuretijd ook verantwoordelijk voor de 0-2, waardoor Schalke zich toch wist te plaatsen voor de tweede ronde van het Duitse bekertoernooi.