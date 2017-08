Zondag eindigde het eerste duel in Waalwijk in 3-4 voor de Aziatische ploeg van bondscoach Roelant Oltmans. Tijdens de besloten wedstrijd in Amsterdam kwam Nederland op een achterstand van 0-2. Vlak voor tijd kwam Sander de Wijn namens Oranje tot scoren.

De ploeg van bondscoach Max Caldas begint zaterdag met de groepswedstrijd tegen Spanje aan de EK in Amsterdam. Oranje is titelverdediger bij de mannen.