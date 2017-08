'Transfermarkt sluit komend jaar vóór Premier League-start'

Volgens het Engelse medium is de meerderheid van de twintig Engelse voetbalclubs voor die maatregel, waardoor de kans groot is dat deze vanaf het nieuwe seizoen in gaat. Daarmee moet voorkomen worden dat spelers nog kunnen weggekocht bij andere clubs, wanneer de competitie al begonnen is. De competitie-organisatie en clubvertegenwoordigers zouden in september akkoord gaan.

De deadline waarop er nog zaken gedaan kunnen worden, ligt vanaf dat moment een week voor de start van de Premier League. De huidige competitie is afgelopen vrijdag van start gegaan. Watford zou de enige club zijn die zich niet kon vinden in het voorstel.