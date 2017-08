Caldas kent klassieken

Met fraaie zwart-wit foto’s wordt in een heuse Eregalerij van de Oude Glorie een hommage gebracht aan grootheden als strafcornerkanon Toos Bax en Sophie von Weiler, destijds beter bekend als de Maradona van het vrouwenhockey. Aan klinkende namen als Ties Kruize, de broers Ron en Tim Steens, André Bolhuis, Frans Spits en Paul Litjens. Een nostalgische reis door de tijd, toen keepers nog beenbeschermers van bamboe ombonden, de bal over een hobbelige grasmat van links naar rechts stuiterde, strafcorners met de hand werden gestopt en langharige internationals hun woeste manen met een hoofdband bijeen hielden.

Er is in al die decennia slechts één ding hetzelfde gebleven aan de Amstelveense Kalfjeslaan. Wie zich in het Amsterdamse Bos in een oranje shirt meldt om een interland te spelen, is het aan zijn stand verplicht als winnaar van het veld te stappen.

Bondscoach Max Caldas kent ook in dat opzicht zijn klassieken. Toen hem dus gisteren werd gevraagd naar de doelstelling van de Nederlandse mannen tijdens de Europese titelstrijd, was de oefenmeester even kort als duidelijk in zijn antwoord. „Als titelverdediger telt maar één ding: winnen.”

Met Seve van Ass als aanvoerder gaat Oranje in Amstelveen op jacht naar de vijfde Europese titel. Eerder was Nederland succesvol in 1983, ’87, 2007 en 2015. Tijdens dat laatste EK werd aartsrivaal Duitsland in de finale met 6-1 verslagen. Als spreekbuis van het team wist de zoon van voormalig bondscoach Paul van Ass één ding zeker. Eenvoudig gaat het toernooi, dat al zes van de negen dagen is uitverkocht en waarvoor inmiddels 80.000 kaarten zijn verkocht, niet worden.

Nederland zit in een groep met Spanje, België en Oostenrijk. „Stevig”, noemde de midddenvelder die poule, waarmee hij met name doelde op de aanwezigheid van de Belgen, winnaar van olympisch zilver tijdens Rio 2016. Aan de andere kant van het toernooischema treffen de hockeyers van Duitsland, Engeland, Polen en Ierland elkaar.

Bij de vrouwen heeft Oranje in ieder geval geen erfenis te bewaken. In 2015 trokken de vrouwen in Londen tijdens de finale tegen het gastland na shoot-outs aan het kortste eind. Wel is Nederland het ten zeerste aan zichzelf verplicht op het podium te verschijnen. In de voorgaande dertien edities van de Europese titelstrijd eindigde achtvoudig winnaar Nederland alleen in 1991 buiten de top-3. De EK’s in het Wagener Stadion, die van 1995 en 2009, werden beide winnend afgesloten.

In de geest van die twee toernooien eiste bondscoach Alyson Annan op historische grond dan ook een historisch resultaat van haar verjongde ploeg. „Winnen. De titel. Goud.”