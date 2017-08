Havenga is afkomstig uit het hockey en brengt een enorme dosis ervaring in de topsport mee naar Zeist. In haar actieve verleden heeft ze de olympische titel gewonnen en diverse wereldtitels. Later dook ze op in de televisiewereld en heeft ze een eigen communicatiebureau.

Met de commissarissen Jan Smit (voorzitter), Erik Mulder (financiën), Niek Jan van Kesteren (maatschappelijk), Han Berger (techniek), Havenga (marketing en media) en Eric Gudde als nieuwe directeur krijgen de profclubs een vertegenwoordiging bij de KNVB waar om is gesmeekt.

Al jarenlang vinden de clubs dat het Zeister apparaat veel te ver afstaat van de werkvloer. Volgens de clubs hielden commissarissen en directie bij de KNVB zich te veel horende doof en ziende blind voor de problemen waarmee de betaald voetbalclubs in de afgelopen jaren worstelden. De afstand was veel te groot en de clubs werden te vaak naar hun zin ’overvallen’ door Zeist. Daar ontpopte zich naar hun oordeel een bureaucratisch bolwerk met technocratische bestuurders in een ivoren toren zonder voeling met de basis.

Foto: Hollandse Hoogte

Zo verzilverde commercieel directeur Jean-Paul Decossaux bijvoorbeeld het succes van Oranje op de WK’s in Zuid-Afrika en Brazilië met grote sponsorcontracten. Tegelijkertijd werd de commerciële expertise in Zeist nauwelijks gedeeld met de clubs. Zeker in de crisistijd had een helpende hand troost geboden voor opdrogende commerciële inkomsten bij de profclubs. Overleeft Decossaux – naast commercieel directeur is hij nu tevens interim-directeur – de schoonveegactie in Zeist dan wordt van hem meer toenadering richting de clubs verwacht.

De selectiecommissie maakte gisteren de voordracht voor een nieuwe rvc betaald voetbal bij de KNVB openbaar. De vijf kandidaten zullen tijdens de algemene vergadering betaald voetbal op 4 september in Zeist worden voorgedragen, waarna de aanstelling van het kwintet een hamerstuk zal zijn. Gelijk met deze rvc heeft de selectiecommissie een aanbeveling gegeven om Eric Gudde te benoemen als directeur betaald voetbal als opvolger van de vorig jaar vertrokken Bert van Oostveen en de huidige interim-directeur Decossaux.

Daarmee zit het werk van de selectiecommissie erop. Uiteindelijk bestond deze nog uit drie personen van de oorspronkelijke vijf. Voorzitter John Jaakke, Toon Gerbrands en secretaris Jan Rapmund maakten het hele proces mee, terwijl Niek Jan van Kesteren eind juni afhaakte om zich beschikbaar te stellen voor een zetel in de rvc. Edwin Mulder legde eerder vanwege privéomstandigheden zijn functie neer.

Het ligt voor de hand dat Gudde officieel pas per 1 januari 2018 in dienst treedt van de KNVB. Zijn dienstverband bij Feyenoord loopt tot 30 november van dit jaar en daarna wil Gudde een maand uit beeld verdwijnen voor een wereldreis.

De clubs reageerden gisteren positief op de aanstelling van de nieuwe KNVB-leiding.

Foto: Hollandse Hoogte