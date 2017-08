Voetbalgala brengt generaties bij elkaar

Jaap de Groot, hoofdredacteur TELESPORT is al vanaf de start in 1981 bij de organisatie van het Gala betrokken. "Het is haast niet voor te stellen dat dit de 36e keer wordt. Maar als je ziet wat het iedere keer bij spelers en het publiek losmaakt, dan lijkt de status van de Gouden Schoen ieder jaar krachtiger te worden. Ook nu is de hele voetbalwereld aanwezig en is de medewerking van de Eredivisie-clubs altijd optimaal. Iedereen wil er een onvergetelijke avond van maken. Het Gala brengt ook alle voetbalgeneraties bij elkaar. Van oud-internationals tot de huidige topspelers, maar ook van de clubs tot scheidsrechters. Tijdens het Gala laten ze ook altijd de sociale kant van het betaalde voetbal zien.”

De Groot memoreert met nadruk, dat diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen op deze avond zeker niet worden vergeten. "Het is helaas een lange lijst geworden en bij hen zullen we op een bijzondere manier stil staan.”

Foto: Telesport

Ook Wim Bohnenn is vanaf het eerste uur betrokken bij de organisatie van het Gala. Hij zegt over het programma: "Daar wil ik niets over loslaten. Het is veel leuker dat onze gasten niet alles van te voren weten, waardoor het verrassingseffect veel groter is. Ik ben in ieder geval blij met Humberto Tan als presentator. Humberto hoef je over sport weinig te vertellen.”

Dan licht Bohnenn toch een tipje van de sluier. „Het is weliswaar de avond van het mannenvoetbal, maar het is duidelijk dat we juist nu niet aan de prachtige Europese titel van de vrouwen voorbij zullen gaan.”