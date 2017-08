FC Twente blij met Oostenrijkse routinier

,,Een beetje ervaring erbij kan geen kwaad. Liendl is een speler die een beetje sturing kan geven en heeft daarnaast de mogelijkheid om de aanval te bedienen”, aldus technisch directeur Jan van Halst.

Met het aantrekken van Liendl heeft Van Halst één van de twee wensen van trainer René Hake vervuld. ,,We willen ook nog een buitenspeler aantrekken. Daarvoor hebben we nog twee weken”, aldus Van Halst, die rekening moet houden met een vertrek van Hidde ter Avest. Recent heeft FC Twente al een bod van ruim boven de 1 miljoen euro op de rechtsback naast zich neer gelegd en is er nog altijd vanuit meerdere competities interesse in Ter Avest, wiens contract komende zomer afloopt. ,,We gaan hem niet voor een appel en een ei laten gaan. Het is een afweging tussen sportieve ambities en financiële belangen”, aldus Van Halst.