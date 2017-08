Nadal weer nummer één: 'Passie voor tennis nu beloond'

Nu is het zover, omdat Roger Federer zich afmeldde voor Cincinatti en daardoor op dit moment geen aanspraak op de positie kan maken. ,,Zijn afwezigheid is slecht nieuws voor het evenement, maar goed voor mij'', sprak Nadal. ,,In de afgelopen drie jaar is veel gebeurd. Er waren blessures, tegenslagen, noem maar op. De passie voor het tennis ben ik nooit verloren. Daarvoor ben ik nu beloond. Dat is mooi.''

Nadal lost Andy Murray af als nummer een. De Brit heeft wegens een blessure de laatste weken niet gespeeld.