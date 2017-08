Sánchez meldt zich weer bij Ajax

Ajax bereidt zich voor op het thuisduel van donderdag tegen het Noorse Rosenborg in de play-offs van de Europa League. Het is niet bekend of trainer Marcel Keizer dan weer een beroep op Sánchez kan doen als de centrale verdediger nog speler van Ajax is.

Sánchez ontbrak zaterdag tijdens de verloren eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2) omdat hij volgens coach Keizer niet gemotiveerd was. Hij meldde zich zondag wel weer op de training. De spelers van Ajax waren maandag vrij en werken woensdag een laatste training voor het eerste duel met de koploper van Noorwegen af.