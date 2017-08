"De scheur zit precies op de spier/pees-overgang en de prognose is dat Kali minimaal twee maanden is uitgeschakeld", aldus FC Utrecht op de website.

Eerder in de voorbereiding viel de Deense aankoop Simon Makienok al weg met een zware knieblessure. De boomlange spits scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie af en is waarschijnlijk ruim een half jaar uitgeschakeld.

Ook vorig jaar werd trainer Erik ten Hag gehinderd door fysieke malheur binnen zijn selectie. Toen liep Edson Braafheid een scheurtje in zijn achillespees op. De tienvoudig international moest vervolgens bijna het gehele seizoen toekijken.

De 26-jarige Kali keerde deze zomer voor de tweede keer terug bij FC Utrecht. In 2010 maakte hij zijn debuut voor de domstedelingen. Na een jaartje Roda JC bewandelde hij weer de omgekeerde weg. Na dienstverbanden in het Midden-Oosten en een seizoen bij Willem II haalde Ten Hag Kali in de afgelopen transferperiode weer naar Utrecht.

