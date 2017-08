"Het plan is om hem erbij te halen”, aldus Ten Hag op de persconferentie op trainingscomplex Zoudenbalch voorafgaand aan het eerste duel in de play-off om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Eerder op de dag was er slecht nieuws voor FC Utrecht, dat twee maanden niet kan beschikken over Anouar Kali. De middenvelder heeft tegen ADO, zijn eerste wedstrijd sinds zijn overgang van Willem II, een scheurtje in zijn achillespees opgelopen en staat twee maanden aan de kant.

"Vervelend, maar we moeten ermee dealen. We hebben de selectie zo ingericht dat we tegenvallers op kunnen vangen”, aldus Ten Hag, die eerder dit seizoen ook al Simon Makienok door een zware knieblessure zag wegvallen en tegen de Russen geen beroep kan doen op de geschorste centrumverdedigers Willem Janssen en Ramon Leeuwin.

Een meevaller voor Ten Hag is dat Yassin Ayoub naar verwachting tijdig hersteld is voor het eerste duel met Zenit. "Ik heb goede hoop dat hij erbij kan zijn. De wissel afgelopen vrijdag was deels ook preventief, omdat ik niet het risico wilde lopen dat we twee middenvelders kwijt zouden raken voor deze wedstrijd."