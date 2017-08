Malignaggi werkte eerder deze maand een oefenpartij af met McGregor. Het gevecht kreeg echter een lelijk staartje. Magic Man, die in zowel het lichte weltergewicht als het weltergewicht wereldtitels veroverde, werd door The Notorious naar de grond geslagen en liep bovendien enkele blauwe plekken in zijn gezicht op.

Afhankelijk werd het voorval verzwegen, maar al snel doken er geruchten op. Malignaggi stelde vervolgens dat McGregor hem naar de grond had geduwd met 'een vuil trucje'. Vervolgens verschenen er vanuit het kamp van die Ierse MMA-vechter echter beelden die weinig ruimte voor twijfel lieten: Malignaggi ging neer nadat hij was geraakt.

De Amerikaan reageerde furieus en stelde dat het om een bewerkte video ging. "Ik won tien van twaalf rondes die we vochten, maar ze hebben de beelden bewerkt alsof het een Hollywood-film is. McGregor is een van de meest achterbakse smeerlappen die ik ooit heb ontmoet. Ik vind dat we dit in de ring moeten uitvechten", aldus Malignaggi maandag in gesprek met The MMA Hour.

Foto: Twitter

McGregor moest afgelopen vrijdag toen hij werd geconfronteerd met de situatie vooral lachen. "Ik dacht alleen maar: dit is iemand met een hersenschudding. Hij was duidelijk van slag. Kijk naar gezicht. Hij was flink toegetakeld."

Malignaggi weet niet zeker of het tot een clash in de ring komt. "Of we gaan vechten, hangt af van het optreden van McGregor tegen Mayweather. Als hij de 26e voor schut wordt gezet, denk ik niet dat ook maar iemand hem nog een keer wil zien boksen. We moeten dus afwachten wat er eind augustus gebeurt."