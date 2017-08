Liverpool met Wijnaldum tegen Hoffenheim

Bij de thuisclub ontbreekt Justin Hoogma. Trainer Julian Nagelsmann heeft voor het debuut van Hoffenheim in de Champions League geen plaats in zijn selectie voor de Nederlandse verdediger, die deze zomer overkwam van Heracles Almelo.

Philippe Coutinho

Bij Liverpool staat nieuweling Mohamed Salah in de basis. Sadio Mané en Roberto Firmino (ex-Hoffenheim) zijn de andere aanvallers in de ploeg van manager Jürgen Klopp. De door FC Barcelona begeerde Philippe Coutinho ontbreekt in de selectie van de Engelsen. Scheidsrechter Björn Kuipers heeft de leiding over het duel in Duitsland.