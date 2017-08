Koeman betaalt 50 miljoen voor plaaggeest Oranje

Sigurdsson speelde eerder voor onder meer Tottenham Hotspur, Reading en Hoffenheim. Hij ondergaat woensdag eerst nog een medische keuring bij Everton voordat hij zijn contract ondertekent.

Sigurdsson is de duurste speler ooit die Everton heeft gecontracteerd. Swansea wees eerder nog een bod van de club van trainer Ronald Koeman van ongeveer 44 miljoen euro af.

Sigurdsson is geen onbekende in Nederland. Tijdens de kwalificatiereeks voor het EK in 2016 scoorde hij zowel tijdens het verloren duel in Reykjavik (2-0) als in Amsterdam (0-1) uit een strafschop.