Liverpool deelt flinke tik uit in Hoffenheim

Liverpool, dat het op dat moment zeker niet makkelijk had, kwam na 35 minuten spelen op voorsprong. De 18-jarige Trent Alexander-Arnold schoot raak uit een vrije trap.

Daarvoor had Hoffenheim de ideale kans om op voorsprong te komen laten liggen. Andrej Kramaric mocht van elf meter aanleggen, maar zijn dramatisch ingeschoten strafschop werd simpel gekeerd door Simon Mignolet. Arbiter Björn Kuipers kende de penalty toe op aanraden van zijn assistent Dennis Higler.

Na rust hadden Wijnaldum en Kuipers een belangrijk aandeel in de 0-2. De oud-PSV'er nam een vrije trap op eigen helft razendsnel en even later liet James Milner met wat geluk het tweede Engelse doelpunt aantekenen. De vraag is echter of de bal wel stil lag toen Wijnaldum hem speelde, Kuipers oordeelde van wel.

Mark Uth (ex-Heracles Almelo en -Heerenveen) zorgde er vlak voor tijd voor dat de Duitsers volgende week nog mogen hopen. De 25-jarige invaller tekende knap voor de 1-2.

Bas Dost

Bas Dost moest met Sporting Portugal in het eigen Estádio José Alvalade genoegen nemen met 0-0 tegen het Roemeense FCSB, voorheen beter bekend als Steaua Boekarest. CSKA Moskou won met 1-0 bij Young Boys, door een knullig eigen doelpunt van Kasim Nuhu in blessuretijd.

Doelman Boy Waterman was met Apoel Nicosia met 2-0 te sterk voor Slavia Praag. De doelpunten op Cyprus kwamen al in de eerste tien minuten van Igor de Camargo en Efstathios Aloneftis, die scoorde met een prachtige stift.