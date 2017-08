Snelle goal Real maakt Barcelona kansloos voor Supercopa

Afgelopen zondag hadden Los Merengues ook in Barcelona al huisgehouden door met 3-1 te winnen, waardoor er over twee duels een duidelijke 5-1 eindstand voor de Champions League-houder op de borden stond.

Zonder Cristiano Ronaldo (hij was geschorst na zijn wangedrag in de heenwedstrijd) beleefde Real een droomstart in eigen huis. Al na drie minuten liet Marco Asensio de 75.000 toeschouwers van hun plaats opveren, door van grote afstand prachtig raak te schieten. Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen (hij hield Jasper Cillessen op de bank) stond een beetje op het verkeerde been, maar stak geen vinger uit en zag de poging van Asensio als een granaat in de bovenhoek vliegen.

Verdedigender

Mooi voor Real, maar zonde voor de neutrale toeschouwer. Zonder Neymar en in een verdedigender systeem was al snel duidelijk dat Barcelona niet bij machte was om (minimaal) drie keer te scoren in de hoofdstad, zonder zelf een goal tegen te krijgen. Luis Suarez volleerde vanuit een moeilijke hoek over en Lionel Messi liep zich vast op Keylor Navas. Dat waren zo'n beetje wel de wapenfeiten van de bezoekers voor rust.

Aan de overkant voorkwam Gerard Piqué met een uiterste poging dat Karim Benzema de 2-0 binnen kon kopen, schoot Toni Kroos in kansrijke positie tegen zijn eigen standbeen aan en raakte Lucas Vazquez de paal. Vijf minuten voor rust liet centrale verdediger Samuel Umtiti zich verrassen door de uit zijn rug komende Benzema, die het snelst anticipeerde op een voorzet van Marcelo en de 2-0 binnen knalde.

Sergi Roberto

Na rust probeerde Barcelona het nog wel, maar het zat de ploeg van Ernesto Valverde ook niet mee. Messi raakte de lat, Suarez kopte op de paal, terwijl Sergi Roberto vrij voor Navas faalde en even daarvoor net tekort kwam om een voorzet van Jordi Alba binnen te tikken. Aan de overkant was Benzema dicht bij de 3-0, maar zijn kiezelharde schot werd door Ter Stegen onschadelijk gemaakt.

Dat de vonken er niet vanaf vlogen in deze Clasico, was wel af te lezen aan het geringe aantal kaarten dat scheidsrechter José Maria Sanchez Martinez hoefde uit te delen. Slechts twee kaarten (voor Suarez en Javier Mascherano) deelde de arbiter uit, waarvan de eerste pas in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd viel.