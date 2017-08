Na vier minuten opende de aanvaller al de score met een heerlijk doelpunt, nadat hij zondag in de eerste ontmoeting in Camp Nou (1-3) ook al een van de treffers van Real voor zijn rekening had genomen.

Bijna vanuit stand krulde hij woensdag de bal vanaf zo'n 30 meter met links over doelman Marc-André ter Stegen. ,,Die treffer van zondag was fraai, maar deze ook'', aldus Asensio. ,,Ik doe er dit seizoen alles aan zoveel mogelijk minuten te mogen spelen.''