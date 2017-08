De Barnevelder brak dit seizoen twee keer zijn linkerwijsvinger bij een valpartij en was daardoor lange tijd uit de roulatie.

"Ik ben daarom een stuk frisser dan de meeste concurrenten voor het klassement. Maar dat is ook gelijk het enige voordeel dat ik kan bedenken van twee keer dezelfde blessure oplopen'', zei Kelderman donderdag in Nîmes lachend.

"Ik had bijvoorbeeld liever de Giro uitgereden, want het gevoel dat ik toen had, was geweldig. Het zou mooi zijn als ik dat nu weer kan oproepen.''

Momenteel ondervindt Kelderman enige hinder van een lichte verkoudheid. "Ik kreeg er vorige week zaterdag of zondag last van. Het is niet iets om me heel erg zorgen over te maken hoor. Ik ben in vorm en voel me verder goed.''