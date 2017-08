De Nederlandse verdediger traint al ruim een week niet mee. Van Dijk diende vorige week een transferverzoek in en ontbrak in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Swansea City, officieel vanwege een virusje.

Foto: Reuters

Pellegrino vertelde in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen West Ham United dat Van Dijk nergens last meer van heeft. "Hij is in orde, maar niet beschikbaar voor zaterdag. Hopelijk komt Virgil snel weer met ons meetrainen.''

Voorzitter Ralph Krueger herhaalde woensdag nog maar eens dat Van Dijk niet mag vertrekken. "Virgil is niet te koop, we willen onze beste spelers behouden'', zei de Canadees. De international van Oranje aast op een transfer naar een Engelse topclub. Vooral Liverpool wil Van Dijk graag aantrekken.

Intussen wordt Wesley Hoedt (Lazio) in Engelse media al genoemd als vervanger van Van Dijk bij Southampton. "Ik ken hem, maar ik wil niet over transferzaken praten'', zei Pellegrino.