Europees debacle voor Ajax in eigen ArenA

Ajax begon, zonder de veelbesproken Davinson Sanchez, scherp aan de wedstrijd, maar kwam niet tot een uitgespeelde kans. Nicklas Bendtner was na 13 minuten spelen het dichtst bij de openingstreffer. De Deense spits van de bezoekers kon vrij inkoppen, maar Joël Veltman werkte de bal op acrobatische wijze van de lijn.

Foto: Reuters

Aan de andere kant probeerden Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Lasse Schöne van afstand voor gevaar te zorgen, maar doelpunten leverde het niet op. De beste kans was vijf minuten voor rust voor David Neres. De Braziliaanse vervanger van Justin Kluivert kon ongehinderd inschieten, maar de stuit die in de voorzet zat, bleek de aanvaller te machtig. Zijn inzet hobbelde in het zijnet.

Foto: ANP

Wissels

In de tweede helft werd het spel er niet beter op, maar na 60 minuten spelen veerde het publiek in de ArenA toch op. Justin Kluivert kwam Neres vervangen en kreeg een flink applaus. Direct daarna was Matthijs de Ligt twee keer dicht bij een doelpunt, maar de verdediger wist het net niet te vinden. Vijf minuten later klonk er weer applaus toen Klaas-Jan Huntelaar Kasper Dolberg kwam vervangen.

Foto: Reuters

Mokerslag

Na 77 minuten spelen kreeg Ajax een enorme dreun te verwerken. Samuel Adegbenro strafte onhandig verdedigen van De Ligt en Joël Veltman af en liet doelman André Onana kansloos: 0-1. De thuisclub kwam die klap niet meer te boven.

Foto: Hollandse Hoogte

Dramatische seizoenstart

Ajax werd eerder door twee gelijke spelen tegen Nice op doelsaldo uitgeschakeld in de Champions League en verloor het eerste eredivisieduel van het seizoen met 2-1 van Heracles Almelo. De Amsterdammers zullen volgende week flink aan de bak moeten, want zoals trainer Marcel Keizer zei: "Geen Europees voetbal zou rampzalig zijn."