Schöne is het zat: 'Er moet snel iets veranderen'

1 uur geleden ANP

Lasse Schöne vindt dat het na vier wedstrijden zonder zege niet langer meer zo kan bij Ajax. ,,Ik word best wel een beetje moe van verliezen en gelijkspelen", erkende de Deen na de nederlaag van zijn ploeg tegen Rosenborg BK (0-1). ,,We moeten een keer punten gaan pakken. En snel ook, want zo worden we in ieder geval niet vrolijk."