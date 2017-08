premium

Hockeysters openen EK in Amsterdam

1 uur geleden ANP

De Nederlandse hockeysters openen vrijdagavond om 20.00 uur het EK in Amsterdam met een wedstrijd tegen Spanje. Het dubbele toernooi, voor vrouwen en mannen, wordt gespeeld in het vernieuwde Wagenerstadion. Tijdens het vorige EK twee jaar geleden in Engeland verloren de hockeysters de finale tegen het gastland via shoot-outs, de mannen van bondscoach Max Caldas pakten wel de Europese titel met een klinkende zege op Duitsland (6-1).