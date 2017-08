Na 'sexy' foto waterpoloërs: 'Misschien komt er wel een mannenkalender'

Het ontbreekt er nog maar aan dat er gillende meisjes aan de poort van het atletendorp staan te wachten. ,,We zijn nog geen popsterren, hoor’’, zegt Van Galen. ,,Maar wat niet is, kan nog komen.’’

Toch zijn de Nederlandse mannen vooral populair bij de vrouwelijke kunne. ,,Hoeveel man uit deze ploeg vrijgezel zijn, is me al gevraagd. Ik heb eerlijk gezegd eigenlijk geen flauw idee. De helft, schat ik zo in.’’

De Universiade, de zelfbenoemde Olympische Spelen voor studenten, is daarmee voor de armlastige waterpoloërs een welkome gelegenheid geworden om een hengeltje uit te gooien. Laat dat maar aan de zakenman in Van Galen over. Vandaag staat er een ontmoeting met de ambassadeur en een vertegenwoordiger van een in Taiwan gevestigde Nederlandse multinational op het programma. De trainer kreeg daarnaast al een lijst toegespeeld met tien andere vaderlandse ondernemingen die er zijn gevestigd.

,,Wie weet wat dit avontuur ons brengt. We moeten proberen te profiteren van wat we hier allemaal los maken. Nee, dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht toen ik dinsdag dat bericht op Twitter postte. Wat één ludiek fotootje al niet teweeg kan brengen.’’

Aan hun populariteit zal het in ieder geval niet liggen, grinnikt Van Galen. ,,Misschien moeten we overwegen om als vervolg hierop een mannenkalender uit te brengen.’’