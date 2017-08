'Ik denk dat Vitesse interessante dingen kan doen'

Vitesse heeft deze zomer een sterke selectie neergezet, kende tegen NAC Breda een goede seizoenstart en gaat vanavond als eerste koploper van dit seizoen op bezoek bij Roda JC.

Is dit team in staat om zich tussen de klassieke topdrie te wringen?

„Het probleem is altijd dat als je één wedstrijd hebt gespeeld, waarin je leuk hebt gespeeld, de mensen gelijk hoog van de toren gaan blazen. Dat moeten wij niet doen. We hebben een goede selectie en ik denk we interessante dingen kunnen doen dit seizoen, maar je kunt pas echt zien waar je staat als je vijf, zes wedstrijden hebt gespeeld. Ik heb wel het gevoel dat het een heel mooi seizoen kan worden met Vitesse als je ziet hoe de club zich opstelt met het halen van bepaalde spelers en het smeden van een team. Ze zijn hier echt bezig om iets op poten te zetten.”

