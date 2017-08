Schouderblessure kost Heerenveen-goalie Hahn enkele weken

Bij het eerste doelpunt van Heerenveen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen juichte Hahn iets te enthousiast waardoor hij nog meer last kreeg van een schouder dan hij al had na een eerder actie.

Hahn, die deze zomer overkwam van Feyenoord, liet zich aan de schouder behandelen, maar kon niet verder en werd vervangen door Wouter van der Steen.

De 25-jarige Rotterdammer mist nu de wedstrijden tegen Heracles Almelo en ADO Den Haag. De keeper hoopt na de interlandperiode weer beschikbaar te zijn voor Heerenveen als de club thuis speelt tegen PSV.