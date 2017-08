Cocu rekent op komst Santos naar PSV

"Ik ga ervanuit dat er minimaal één nieuwe speler komt”, aldus Cocu in aanloop naar het uitduel met NAC Breda. De coach noemde geen namen, maar duidelijk is dat PSV snel op een krabbel hoopt van Santos. De Braziliaanse linksback speelt zaterdag nog met zijn club Hamburger SV tegen FC Augsburg. Juist de linkerverdediger van de tegenstander, Konstantinos Stafylidis, moet na die wedstrijd de overstap naar Hamburg maken. Daarna lijkt de weg voor Santos naar Eindhoven vrij.

"We werken aan een linksback. Of er nog meerdere spelers volgen, weet ik niet. Het hangt er vanaf wat er mogelijk is op de markt. En we moeten natuurlijk ook naar het financiële plaatje kijken.”

Cocu kon deze week in ieder geval wel tweede doelman Eloy Room begroeten, die overkwam van Vitesse. De goalie heeft in Eindhoven rugnummer 13 gekregen.