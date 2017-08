Marianne Vos was op de vijfde plaats de beste Nederlandse in de rit over 101,5 kilometer van Hasen naar Mysen. Kirsten Wild finishte als zevende. Vos steeg naar de tweede plaats van het algemeen klassement, op 2 seconden van D'Hoore. Ellen van Dijk, donderdag nog winnares van de proloog, zakte naar de derde positie.

De Ronde van Noorwegen, die deel uitmaakt van de WorldTour voor vrouwen, duurt tot en met zondag.